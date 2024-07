Il Roma - Svelata tutta lista dei 'bocciati' di Conte: da Natan a Ostigard, quanti nomi

vedi letture

"Non so se si possa parlare di una lista di "bocciati", ma ad oggi i giocatori che il Napoli vorrebbe cedere dovrebbero essere: Ostigard, Juan Jesus, Cajuste e Lindstrom". Lo ha scritto sui social il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto: "Gaetano già da tempo ha chiesto spazio e può partire perché c'è un impegno della società ad accontentarlo. Da valutare Natan, Cheddira e Simeone: in caso di offerte potrebbero partire. Le "coppie" sugli esterni su cui lavorerà #Conte sono: Di Lorenzo-Mazzocchi (destra) e Spinazzola-Zerbin/Olivera".