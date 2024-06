KK - Difficoltà per Buongiorno: Napoli pronto a fare all-in su Hermoso

Ci sarebbero diverse difficoltà nella trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno, così il Napoli sta aumentando i contatti per Hermoso.

Ci sarebbero diverse difficoltà nella trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno, così il Napoli sta aumentando i contatti per portare Mario Hermoso in azzurro entro l'inizio del ritiro di Dimaro, fissato per il prossimo 11 luglio, e sta trattando con il suo entourage.

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro è pronto a fare all in sul difensore mancino in uscita dall'Atletico Madrid. Poi, con tutta calma, dopo l'Europeo, si proverà a portare avanti anche l'affare-Buongiorno.