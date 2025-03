KK - Il Napoli vuole prendere Marianucci già ai primi di giugno: la situazione

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: "Shpendi del Cesena? L’anno prossimo starà in Serie A. C’è un altro attaccante importante in B che è Adorante della Juve Stabia. Marianucci? Si va verso l’accordo, si comincia ad entrare nei dettagli dell’accordo e si cominceranno a preparare i documenti affinché si possa ufficializzare nella finestra di mercato che andrà dal 1 al 10 giugno”.

