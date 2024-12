KK - Pellegrini, Danilo, Fagioli e Shpendi: tutto sulle ultime voci di mercato

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha affrontato diversi temi di mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Scambio Pellegrini-Raspadori con la Roma? Non ci risulta, Pellegrini resterà a Roma fino alla scadenza del suo contratto.

Al Napoli vengono accostati sia Fagioli che Danilo in cambio di Raspadori e credo che questi due vengano per colmare delle caratteristiche. Fagioli è tra i migliori talenti del calcio italiano, per me è un top player. Shpendi? Il Napoli lo sta osservando, ma ci sono anche Fiorentina, Juventus, Lazio e Torino".