KK - Rafa Marin, trattativa in corso col Como! Dossena nell'affare?

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “C’è una trattativa in corso tra Napoli e Como per Rafa Marin che piace molto a Cesc Fabregas. Al momento escludiamo che in questa trattativa venga inserito Alberto Dossena.

Il Napoli è alla ricerca di uno, se non di due centrali ed il primissimo obiettivo resta Kiwior dell’Arsenal. Il secondo nome caldo è quello di Luiz Felipe dell’Al-Hittihad. Potrebbero arrivare anche entrambi, soprattutto se partisse Rafa Marin".