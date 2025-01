KK - Sei nomi per sostituire Kvara: c'è Ndoye, ma nessun contatto col Bologna

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così sul dopo-Kvara: "Il Napoli non si farà trovare impreparato dinanzi alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. C'è una lista di calciatori per sostituire Kvaratskhelia. C'è Ndoye, ma per ora nessun contatto con il Bologna. In alto in lista c'è anche Garnacho".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).