KKN - Osimhen out anche col Brest: indizio chiaro, nessuna possibilità di permanenza

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli del futuro di Victor Osimhen: “Il fatto che Osimhen non stia giocando le amichevoli è evidente. Il calciatore non resterà in maglia azzurra, questo è chiarissimo. Dalla segrete stanze mi arriva la notizia che Osimhen non giocherà nemmeno l'amichevole di domani contro il Brest. Il nigeriano sarà ancora assente anche in quest'altra amichevole che il Napoli giocherà".