KKN - Simeone può salutare a fine stagione: conferme sull’ipotesi Lazio

Giovanni Simeone può andare via dal Napoli al termine della stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone può andare via dal Napoli al termine della stagione. Le possibilità che il Cholito saluti il capoluogo partenopeo dopo due anni di permanenza sono concrete.

A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, tramite le parole del direttore Valter De Maggio rilasciate nel corso di Radio Goal: “Ho fatto qualche domanda a chi è dentro le trattative di mercato: ci sono possibilità concrete che Simeone vada alla Lazio. Scambio con Immobile? No. L’idea che il Cholito possa andare via è un’ipotesi vera, così come la pista Lazio”.