Mediaset - Conte ha un tesoretto da 200mln per far sognare Napoli

Sotto il Vesuvio, come riporta Sportmediaset, Antonio Conte troverebbe un'intera città pronto ad accoglierlo come il salvatore della patria e, sulle macerie della stagione che sta per finire, potrebbe fare ciò che gli riesce meglio, ovvero ricostruire la squadra a sua immagine e somiglianza come successo alla Juventus e all'Inter. Con la quasi certa cessione di Osimhen e di qualche altro pezzo pregiato, l'allenatore salentino avrebbe un tesoretto da 200 milioni da cui ripartire e con cui far sognare una città intera.