Mediaset - Le condizioni di Conte ad ADL: vuole Lukaku e un altro suo fedelissimo

Sportmediaset, raccontando della trattativa tra il Napoli e Antonio Conte, si sofferma anche sul centravanti del futuro per gli azzurri, che a fine stagione lascerà saluterà Victor Osimhen, com'è stato pattuito al momento del rinnovo di contratto annunciato a dicembre scorso. Il portale scrive che nei progetti dell'allenatore salentino, molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, c’è anche Romelu Lukaku.

L'attaccante che ha vissuto l'ultimo anno alla Roma, ma che farà ritorno al Chelsea nel mese di luglio, potrebbe essere contropartita tecnica in un’eventuale trattativa con i Blues per Osimhen. La Premier League è la destinazione preferita per il centravanti nigeriano ma c’è anche il mercato della Saudi Pro League. Intanto Conte ha individuato il rimpiazzo: è Lukaku. E - si legge - vorrebbe che gli fosse messo a disposizione quanto prima.

Sportmediaset, inoltre, conferma anche la volontà di Conte di portare Lele Oriali con sé. Come già raccontato da Tmw, l'allenatore salentino, inoltre, avrebbe chiesto e ottenuto di avere con sé anche un suo vecchio amico, nei panni di team manager: Gabriele Oriali. Come in Nazionale. Gli annunci, dicevamo, potrebbero arrivare già domani. Sia per l'uno che per l'altro. E oggi potrebbe anche parlare Aurelio De Laurentiis in persona, magari toccando anche questi temi.