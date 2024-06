Mediaset - Le priorità di Conte: due conferme, erede Osimhen e difensore

Antonio Conte è stato annunciato ieri come nuovo allenatore del Napoli, adesso si fa sul serio.

Antonio Conte è stato annunciato ieri come nuovo allenatore del Napoli, adesso si fa sul serio. Le strategie di mercato col ds Manna sono già state discusse. Ne parla il portale SportMediaset: “L’addio di Victor Osimhen porterà in dote diversi milioni, ma sarà importante anche blindare (e rilanciare) alcuni calciatori presenti in rosa. Parliamo di Di Lorenzo, adesso impegnato in Nazionale, e dello stesso Kvaratskhelia, che il Psg sta facendo vacillare.

Trattenere i due senatori, colonne del Napoli scudettato, è una assoluta priorità (dovrebbe muoversi lo stesso Conte in persona per sbloccare le due situazioni), ma c'è necessità di portare un nuovo bomber a Castelvolturno oltre a un centrale di difesa. Lukaku, il prescelto, si è auto-candidato nuovamente, ma il Chelsea per ora non spiana la strada agli azzurri.

Senza il pagamento della clausola d'uscita pari a 44 milioni di euro, i Blues non hanno intenzione di dare il via all'addio. Da capire adesso se il club campano deciderà di attendere o di guardare altrove: l'alternativa pronta conduce direttamente a Dovbyk, punta esplosa col Girona.

Il vero obiettivo per il reparto arretrato è invece Alessandro Buongiorno, in procinto di salutare il Torino. La valutazione di Cairo è altissima (50 milioni di euro), e al momento De Laurentiis non si è spinto oltre quota 40. Se ne riparlerà tra le parti più avanti”.