Rai - Ag. Comuzzo fa pressione sulla Fiorentina: vuole il Napoli! Le ultime

vedi letture

Il Napoli è attivamente al lavoro per rinforzare la difesa, con l'obiettivo di portare un nuovo difensore centrale sotto la guida di Antonio Conte. Con la chiusura del mercato invernale prevista per lunedì a mezzanotte, le operazioni sono in pieno svolgimento. Le ultime arrivano da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport.

Per quanto riguarda Pietro Comuzzo, si attende un nuovo rilancio da parte del club partenopeo. La Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, accetterebbe anche un'offerta di 35 milioni più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Al momento, il club non ha ancora raggiunto le cifre richieste, ma l'agente di Comuzzo sta esercitando pressione per chiudere l'affare.