Rai - Anguissa, offerta monstre dall'Arabia: i dettagli. Già scelto il sostituto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato delle ultime trattative in casa Napoli nel corso di un intervento a Rai News 24: "Anguissa ha due offerte arabe (una sarebbe da dieci milioni netti a stagione): solo dopo si proverà a chiudere per Sudakov. Il calciatore ha già detto sì al Napoli, non così lo Shakhtar Donetsk che chiede 40 milioni cash senza bonus".