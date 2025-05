Rai - Call con agenti David, rinnovo imminente per Meret e non solo: il punto sul mercato

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato delle ultime trattative in casa Napoli nel corso di un intervento a Rai News 24: "Il Napoli nel frattempo lavora sul mercato. Stamattina call di mercato con gli agenti di David. Arrivano conferme sull'interesse per Zhegrova ma siamo al sondaggio non alla chiusura.

Meret? Per l'entourage firme imminenti e no al Milan e a due club esteri. Anguissa ha due offerte arabe (una sarebbe da dieci milioni netti a stagione): solo dopo si proverà a chiudere per Sudakov. Il calciatore ha già detto sì al Napoli, non così lo Shakhtar Donetsk che chiede 40 milioni cash senza bonus".