Rai - Conte-Napoli, 9 punti strategici: modulo, acquisti mirati e conferma Di Lorenzo e Kvara, i dettagli

Antonio Conte entro metà settimana sarà ufficialmente annunciato da De Laurentiis come nuovo allenatore del Napoli. Firmerà un contratto triennale da 6 milioni di euro come base fissa e ricchi bonus. Accanto a lui Lele Oriali, club manager del club partenopeo. Giovanni Manna è stato decisivo nel trovare una sintesi tra le richieste di Conte e De Laurentiis.

Sono nove i punti strategici di Conte. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2. Primo anno zona Champions, monte ingaggi 5°-6° della Serie A senza Champions e acquisti legati a cessioni, ovvero ciò che entra si spenderà tutto per rinforzare il Napoli. Il mantra sarà lavoro duro per ricostruire ma profilo basso. Nessuno dei calciatori sotto contratto andrà via senza il suo consenso, in primis Di Lorenzo e Kvara, quest’ultimo quasi certamente rinnoverà. Rosa da rivalutare: non è da 10° posto ma neanche da scudetto secondo Conte. Il Napoli è arrivato primo con Kim, Lozano, Elmas e Osimhen che andrà via. Ci saranno pochi innesti ma mirati e in ruoli strategici: ha bisogno di un difensore centrale, di un esterno di centrocampo del 3-4-3 che sarà il modulo di partenza del nuovo Napoli e una punta centrale per rimpiazzare Osimhen. Ha scelto Napoli anche per questo, vuol dimostrare di essere in grado di spostare gli equilibri come ha sempre fatto in tutta la carriera. De Laurentiis gli ha consegnato le chiavi del Napoli, ha spalle larghe per gestire stress e ambizioni ma ha chiesto e soprattutto ottenuto carta bianca. Sarà questo il nuovo Napoli di Antonio Conte.