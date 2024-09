Rai - Osimhen, serve chiarimento sul contratto: allungherà per non danneggiare il Napoli?

Victor Osimhen al Galatasaray in prestito, ormai ci siamo. Lo conferma anche Ciro Venerato, esperto di mercato, ai microfoni di Rai News 24: "Firme in arrivo per Victor Osimhen al Galatasaray. Arrivano autorevoli conferme. Colloquio fitto tra le due dirigenze grazie ad un call iniziata in tarda mattinata. Presente il dirigente turco Cenk Ergum. Prestito secco non oneroso la formula. Stipendio a carico del club.

Va chiarito l'aspetto contrattuale. Osimhen rientrerà a Napoli con un contratto di un solo anno (scadenza 2026). Il prezzo del cartellino potrebbe ulteriormente svalutarsi. Allungherà per evitare danni al club? Nel frattempo stando alle indiscrezioni avrebbe già parlato a telefono con l'amico Mertens, suo futuro compagno di squadra. Annuncio non in serata. Ci sono ancora alcune piccole matasse da sbrogliare".