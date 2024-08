Rai, Paganini: "Chiesa, la Juve spinge per darlo al Napoli in uno scambio!"

"Il tormentone Chiesa continua. Il suo agente lo ha proposto anche al Milan. La Juventus spinge per la soluzione Napoli con Raspadori a Torino. L’Inter lo vorrebbe prendere a zero ma Chiesa non può permettersi di stare fermo 1 anno. Il nodo è l’ingaggio", così su twitter il giornalista Rai, Paolo Paganini, in merito alla situazione di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus anche per il contratto in scadenza non rinnovato.