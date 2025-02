Rai - Pressing per Comuzzo: tra oggi e domani la call decisiva, ballano 5mln

Il Napoli continua a tenere alto il pressing per Pietro Comuzzo, difensore classe 2005, vera e propria rivelazione della stagione della Fiorentina. Sebbene da Firenze raccontino di una trattativa in stand-by, il club azzurro ci sta lavorando a più non posso per raggiungere la quadra dal punto di vista economico.

Le ultime sul tema arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ai microfoni di Rai Due: "Continua il pressing del Napoli per Comuzzo, 35 milioni più 5 di bonus è la richiesta di Commisso. Napoli fermo a 30 circa. Si discuterà anche nel weekend tramite una call, per ora Napoli ha bloccato Rafa Marin".