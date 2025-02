Rai - Saint-Maximin, c'è un intoppo burocratico: il Milan conferma l'ok per Okafor

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha raccontato al Tg 3 le ultime di mercato sugli azzurri: "Il Napoli cerca ancora l'esterno per rimpiazzare Kvara. Su Saint-Maximin va trovata la quadra tra l'Al Ahli e il Fenerabahce. I turchi reclamano da parte del Napoli la cifra del prestito. Il Napoli, invece, per motivi regolamentari può destinare il bonifico solo all'Al Ahli.

Manna si è cautelato, facendosi vivo col Milan per chiedere il prestito di Okafor. I dirigenti del Milan confermano. Comuzzo? Fumata nerissima. Commisso lo cede solo per 40 milioni, senza bonus e senza dilazione del pagamento. Una formula che non convince il Napoli".