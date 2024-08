Relevo - Il Psg non è interessato a Osimhen: fa trapelare che non prenderà un bomber

vedi letture

Chi ha sbagliato in questa situazione? Credo che il Napoli dovesse muoversi con maggiore anticipo forzando certe situazioni.

"Osimhen-PSG nessuna conferma. Il Napoli doveva muoversi a marzo". Lo afferma a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Matteo Moretto, esperto di calciomercato: "Il messaggio che il PSG fa trapelare alla stampa francese è di ‘restiamo così’. Ad oggi, sinceramente, lato PSG non ho conferme su Osimhen. Ci sono sicuramente altre piste aperte per Osimhen. Premier? Parlo di Arabia che è la via che si è scaldata di più, anche se il giocatore vuole restare in Europa. Non sono convinto che il PSG possa essere il destino finale del nigeriano. Credo che il Napoli stia lavorando duro insieme al procuratore di Osimhen per cercare una soluzione. Il rischio che possa restare c’è, ma credo che una via si troverà. Vediamo.

Chi ha sbagliato in questa situazione? Credo che il Napoli dovesse muoversi con maggiore anticipo forzando certe situazioni. Non parlo di giugno, ma mesi prima. La situazione Osimhen poteva essere risolta con anticipo lavorando tra marzo e aprile, parlando chiaramente col calciatore. Correia esterno destro del Napoli? So che il Napoli si è informato e sta parlando con Mendes, ma come per Amrabat, la strategia al momento è bussare più porte e capire se valutare piani B o C. Credo che non sia la priorità assoluta del Napoli, tant’è che da Valencia mi dicono che non è arrivata un’offerta scritta"