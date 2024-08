Relevo - Si stringe per Neres e non solo: si lavora per il doppio colpo a centrocampo

"L’agente dell’esterno brasiliano si trova in Italia per provare a definire il trasferimento".

Antonio Conte è in attesa di nuovi rinforzi e il Napoli stringe i tempi per definire tre colpi di mercato. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, scrive su X: "Il Napoli vuole stringere per David Neres. L’agente dell’esterno brasiliano si trova in Italia per provare a definire il trasferimento. Le parti sono molto vicine. Intanto il Benfica non lo convoca per la gara odierna di campionato. Napoli sempre al lavoro per definire il doppio acquisto Brescianini più Gilmour".

