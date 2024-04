Repubblica - Conte al Napoli? Sarebbero già pronti tre acquisti: i nomi

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI STRAVINCE A CROTONE: 3-0 E 3° POSTO CONSOLIDATO Il Napoli Primavera ha battuto il Crotone per 3-0 nella 26esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Comunale di Cirò Marina. Il Napoli Primavera ha battuto il Crotone per 3-0 nella 26esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Comunale di Cirò Marina. LE ALTRE DI A UFFICIALE - ROMA, L'ANNUNCIO DEI FRIEDKIN: "DE ROSSI CONFERMATO PER LA PROSSIMA STAGIONE" (ANSA) - ROMA, 18 APR - "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro". Lo... (ANSA) - ROMA, 18 APR - "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro". Lo...