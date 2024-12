Repubblica - Danilo, Manna non verserà indennizzo a Giuntoli: ecco tutte le alternative

vedi letture

Danilo resta il primo nome, ma l'accordo tra Napoli e Juventus ancora non c'è. Sul brasiliano, in uscita dalla Juventus, ci sono anche sirene dall'Arabia ma preferisce l’azzurro anche se il ds Manna intende chiudere alle sue condizioni, ovvero senza indennizzo da versare. Il quotidiano Repubblica sottolinea che bisogna trovare una soluzione in tempi brevi perché c'è bisogno di un rinforzo il più presto possibile, magari già per Firenze

I prossimi giorni saranno decisivi per risolvere la situazione, altrimenti - si legge - Manna andrà sui profili seguiti da tempo: il brasiliano Luiz Felipe aspetta una chiamata, l’Empoli – dal canto suo – sembra meno intransigente su Ardian Ismajli e potrebbe essere interessata a contropartite tecniche. Spunta anche Rugani che sta avendo poco spazio all’Ajax.