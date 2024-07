Repubblica - Greenwood, il papà prende tempo: è attratto dal Napoli

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla dell'affare Greenwood con il Napoli sempre interessato al talento inglese del Manchester United

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla dell'affare Greenwood con il Napoli sempre interessato al talento inglese del Manchester United: "L’ultimatum dato dalla Lazio a Greenwood è scaduto senza che l’inglese abbia risposto. Lotito ha aumentato l’offerta per lo United a 25 milioni più bonus più il 50% della futura rivendita, di poco inferiore a quella del Marsiglia (31 milioni, bonus compresi) ma che comunque i Red Devils sarebbero pronti ad accettare se Greenwood scegliesse la Lazio, cosa per ora non successa.

Il padre del 22enne attaccante lo invita a prendere tempo, attratto dall’asta che si è creata sul figlio: il Napoli in particolare sta lavorando per arrivare al giocatore ma ha bisogno di qualche settimana perché deve vendere Lindstrom all’Everton".