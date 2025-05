Sky - David, aumenta la concorrenza: oltre l'Inter, si aggiunge la Juve alla corsa

Jonathan David è uno dei grandi obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. L'attaccante canadese classe 2000 in scadenza di contratto col Lille già da mesi ha chiarito di non voler rinnovare il contratto col club francese, di volersi muovere da svincolato.

Tra le opzioni che sta prendendo in considerazione c'è anche il Napoli, che però non è la sola. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, sull'attaccante canadese si registra l'interesse anche di Inter e Juventus. In particolare, i bianconeri hanno già fatto un sondaggio nelle ultime ore con l'entourage di David, per piantare le basi della trattativa.