Natan, il Betis è convinto del riscatto: la cifra che incasserà il Napoli

Natan si sta distinguendo con il Real Betis per il suo ottimo rendimento: si è guadagnato infatti il posto da titolare in difesa, per lui in totale 49 presenze condite da 2 gol e 2 assist tra Liga, Copa del Rey e Conference League. Di quest'ultima potrebbe anche vincere la coppa, giocherà la finale contro il Chelsea il 28 maggio, mentre in campionato si è assicurato la sesta posizione in classifica.

Il difensore brasiliano si trova in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto e la società biancoverde ha ormai pochi dubbi sul da farsi. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Betis ha manifestato la volontà di acquistare Natan a titolo definitivo. Il Napoli incasserà circa 8 milioni di euro, una cifra forse anche bassa considerando la giovane età del calciatore (classe 2001) e le qualità messe in mostra in questa stagione.