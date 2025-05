Non solo Marianucci, proposto al Napoli un altro difensore dell'Empoli

Il primo obiettivo per la difesa del Napoli, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, è Sam Beukema del Bologna. L'alternativa principale è quella di Oumar Solet, dell'Udinese, che è valutato più o meno la stessa cifra. Forse qualcosa di meno. Più lontano invece Pietro Comuzzo, per cui c'era stata una proposta importante nel corso del mercato di gennaio, ma il Napoli ha puntato anche su Marianucci, dell'Empoli, praticamente preso per 9 milioni di euro.

Nelle scorse settimane, poi, è stato proposto Ardian Ismajli, dell'Empoli. Il profilo è stato seguito nel corso dei primi mesi della stagione, anche perché i toscani stavano andando molto bene proprio grazie alle sue prestazioni, ma per ora non è un nome nella short list. Potrebbe essere un'occasione, ma è possibile che il suo futuro sia in altri posti.