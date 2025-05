Gazzetta, l'esperto di mercato Laudisa: "Conte ha un accordo di massima con la Juve"

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Conte nel corso di un collegamento con Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sarà un summit tra le parti e quest'incontro sarà decisivo per capire con quali modalità De Laurentiis libererà Conte, che ha già un accordo di massima con la Juventus. Avendo un contratto ancora in essere, Conte deve avere un via libera dal suo presidente. David? Attenzione all'Inter, che si è fatta avanti concretamente con un'offerta da 5 milioni netti a stagione.

De Bruyne? Quest'operazione è una strategia, consolidata anche nel tempo dal presidente De Laurentiis. La Premier League è un mercato privilegiato per il Napoli e lo dimostra l'affare-McTominay. Per venire al Napoli De Bruyne si dimezzerà lo stipendio, anche perché ha un amore per Napoli sbocciato qualche anno fa quando venne a trovare Mertens".