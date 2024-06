Repubblica - Osimhen, niente Chelsea: c'è l'Arsenal che può offrire una contropartita

Non decolla l’affare col Chelsea (e quindi di conseguenza l’ipotesi Lukaku si complica), ma il numero 9 piace al Psg e all’Al Hilal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è partita l'asta per Victor Osimhen. Secondo quanto riferisce Repubblica, non decolla l’affare col Chelsea (e quindi di conseguenza l’ipotesi Lukaku si complica), ma il numero 9 piace al Psg e all’Al Hilal che lo ha già cercato la scorsa estate, anche se da tempo si vocifera di una preferenza per l'avventura in Premier League.

Non si è ancora mosso l’Arsenal, al momento la destinazione preferita dell’attaccante, che potrebbe offrire nell'affare anche Emile Smith Rowe, talentuoso centrocampista offensivo classe 200. Il Napoli potrebbe poi a quel punto prendere due centravanti perché pure il cholito Simeone è in bilico: a Conte piace molto Lorenzo Lucca dell’Udinese.