Sky - Futuro Di Lorenzo, summit in corso! Presenti ADL, Giuffredi e Conte: le ultime

Potrebbero essere momenti decisivi per quanto riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo. E' attualmente in corso un nuovo incontro per discutere del capitano del Napoli all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele.

Al summit sono presenti il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico azzurro Antonio Conte, e Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. Il nuovo allenatore del Napoli, che alloggia nel vicino Hotel Parker's, sembrava essere in un primo momento non presente, ma secondo le ultime di Sky Sport dovrebbe partecipare anch'egli all'incontro che potrebbe essere decisivo.