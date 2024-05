Sky - Gasperini non chiude al Napoli: ci sono stati nuovi contatti

Sul sito di Sky Sport le ultime sul futuro di Gian Piero Gasperini che oggi incontrerà l'Atalanta per discutere della prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul sito di Sky Sport le ultime sul futuro di Gian Piero Gasperini che oggi incontrerà l'Atalanta per discutere della prossima stagione: "Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 ma non mancano gli estimatori, tra i quali il Napoli per cui ci sono stati altri contatti. E lui, d'altro canto, non ha chiuso la porta.

Dopo il trionfo in Europa League, Gasperini ha chiarito che la decisione sul suo futuro arriverà a breve. In caso di addio all'Atalanta ancora non sono state fatte ipotesi. Ma per analogie con le modalità di allenamento Juric e Palladino (che sono "allievi" di Gasp) potrebbero essere presi in considerazione".