Sky - Il Milan può chiudere Dovbyk, ma aspetta Zirkzee

© foto di Uefa/Image Sport

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e il nome di Artem Dovbyk, su cui c'è anche il Napoli, è fortemente accostato ai rossoneri nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, la dirigenza ha tutti i mezzi a disposizione a chiudere l'operazione per l'attaccante ucraino.

Al momento però Artem Dovbyk è stato messo in stand-by, in quanto il Milan ha un'altra priorità per l'attacco e si chiama Joshua Zirkzee. Così il club rossonero tenterà prima di affondare il colpo sull'attaccante del Bologna, con il quale agente avrà un incontro a breve per trovare la quadra sulle commissioni del trasferimento. Quindi solo se l'operazione col giovane olandese dovesse saltare, si andrà poi su Artem Dovbyk che è solo un'alternativa.