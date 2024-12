Sky - L'arrivo di Danilo escluderebbe Biraghi: lo scenario

Il Napoli prosegue la sua caccia a un difensore centrale e tra i principali obiettivi per il mercato di gennaio c'è Danilo della Juventus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, da parte dell'ex Manchester City è arrivata già una significativa apertura al trasferimento. L'arrivo del brasiliano renderebbe superfluo l’acquisto di Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina, grazie alla versatilità di Danilo, capace di ricoprire più ruoli in difesa.