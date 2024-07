Sky, Marchetti: "C'è un indizio sul possibile colpo a centrocampo"

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Osimhen? Abbrivio importante per il mercato degli azzurri legato a cedere prima di muoversi nuovamente per qualche acquisizione. Per la cessione del nigeriano si deve attendere, è una fase di stallo generale, questa, come accade normalmente in fatto di calciomercato. Si aspettano i movimenti delle altre, è una questione di strategia per strappare il prezzo migliore.

Meret? Il Napoli pensa al rinnovo ma non è un’urgenza al momento, l’interlocuzione tra le parti è avviata. Centrocampo da rinforzare? Ad oggi non mi aspetto grandi manovre in entrata in quel reparto, il Napoli sta pensando ad esterni d’attacco dopo aver pensato alla difesa. Conte si aspetta risposte convincenti da parte degli azzurri in rosa.

Vice Lobotka? Non serve uno che abbia le stesse caratteristiche dello slovacco: in un centrocampo a due, Conte ha la possibilità di impostare il gioco in modo diverso e a Napoli ci sono tanti giocatori interessanti a centrocampo. Trovare uno con le stesse caratteristiche di Lobotka non è semplice ed è difficile che poi accetti il ruolo da comprimario. Gaetano? Mi piace molto, ha fatto la differenza a Cagliari e ha fatto bene anche nelle poche occasioni avute con il Napoli”.