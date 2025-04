Sky, Marchetti: "Napoli farà mercato internazionale! Ma piacciono anche 4 di Serie A"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Su Rafa Marin c'è diffidenza perché non l'abbiamo mai visto, Conte non l'ha mai scelto. Ora se non dovesse essere schierato neanche contro il Monza avrebbe il significato di una bocciatura totale. Se non può giocare neanche stavolta, è da capire perché sia stato preso in estate. Non mi meraviglia che Conte punti sempre sugli stessi, perché c'è stata una sola competizione ma mi meraviglia che questo ragazzo abbia giocato davvero pochissimi minuti. Per l'Inter ci sono due partite in più che tolgono qualche energia ma danno anche tanto morale e convinzione: non saprei da che parte pende la bilancia.

Il Napoli sta lavorando per costruire una rosa più competitiva ed allargata perché, a prescindere da come finirà questo campionato, l'anno prossimo disputerà la Champions. Tra i nomi seguiti c'è ancora Pellegrini, ci sono Frattesi e Solet, che c’erano anche a gennaio. Il giallorosso, ad esempio, non è un titolare inamovibile a Roma e le condizioni non sono cambiate. Insieme a Solet in orbita Napoli c’è sempre anche Gatti, del quale vi parliamo da tempo. L'arrivo di Marianucci dall'Empoli è un'operazione ormai chiusa. Si guarda anche all'Italia perché all'estero c'è più concorrenza, ma il Napoli farà un mercato internazionale e volto a far crescere la squadra di anno in anno. Bisognerà muoversi in anticipo, questo mercato servirà a rendere il Napoli più competitivo su più fronti”.