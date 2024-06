Sky, Modugno: "Di Lorenzo? Per Conte non si muove e difficilmente cambierà posizione"

Intervenendo a Radio Marte, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato anche della situazione di Giovanni Di Lorenzo

Intervenendo a Radio Marte, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato anche della situazione di Giovanni Di Lorenzo:

"Di Lorenzo? Per Conte non c'è prezzo, neanche considera che possa partire. Le parole del suo agente, Giuffredi, sono espressione di una parte di trattativa, con un giocatore che ha manifestato disagio e turbamento, che si è sentito poco considerato, non ha sentito una certa fiducia. Le parole di Giuffredi sono chiaramente quelle di Di Lorenzo, ma dall'altra parte c'è un contratto da rispettare e una posizione che difficilmente potrà cambiare con Conte. E’ molto rigorosa. Possibile una telefonata di De Laurentiis per sistemare tutto? Non me l'aspetto".