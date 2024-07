Podcast Sky - Osimhen non fa parte dei piani, andrà via: serve punto d’incontro sul prezzo

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Per quanto resterà Osimhen a Napoli?

“Fino a questo momento non è arrivata un’offerta che forse De Laurentiis aspettava prima. Il calciatore comunque non fa parte del progetto della prossima stagione ed è destinato ad andare via. Il Napoli si è già mosso sul fronte Lukaku, con le chiamate tra Conte e il giocatore belga. L’incognita è semplicemente su dove andrà a giocare Osimhen, che vorrebbe disputare la Champions League, anche se i grandi club, aldilà del Real Madrid con Mbappé, non si sono mossi sugli attaccanti. Sul discorso del prezzo bisognerà trovare un punto di incontro tra le possibilità economiche dell’offerente e le richieste di De Laurentiis.

Per Kvaratskelia c’è una trattativa interna in corso, perché la sua posizione non è stata morbida neanche dopo gli incontri in Germania e in Italia. La posizione del club invece è stata netta, ossia che il giocatore rimarrà. A che cifre lo deciderà il georgiano.

Il Napoli però più o meno sarà questo. Verrà sfoltito il reparto difensivo, ma una volta sistemata la difesa, i discorsi Di Lorenzo e Kvaratskelia e il centravanti avrà completato il suo mercato”.