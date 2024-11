Tmw - Conte chiede un rinforzo in difesa e il Napoli vuole accontentarlo: c'è già un nome

vedi letture

Il Napoli potrebbe fare un colpo di mercato nel corso della finestra di gennaio. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza azzurra è all'opera per regalare ad Antonio Conte un rinforzo arretrato. L'idea è quella di prendere un giocatore pronto subito: un'uscita dalla Premier League (dove guardano tutti) ma anche col lavoro dello scouting.

Il portale fa il nome di un difensore giapponese (il Napoli sta guardando al mercato orientale anche per questioni di marketing): Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. Per il resto c'è da capire se arriverà qualche richiesta di uscita in attacco vista l'abbondanza nel reparto.