Tmw - Conte vuole un esterno a destra: pressing per Dedic, il Salisburgo fa il prezzo

L'alternativa porta il nome di Thierry Correia, di proprietà del Valencia.

Il Napoli pressa per Amar Dedic, difensore dei Red Bull Salisburgo. Sarebbe un innesto sulla fascia destra, dopo che ieri è stato utilizzato Pasquale Mazzocchi. Gli azzurri vorrebbero un titolare e stanno lavorando per abbassare le richieste del club austriaco. Quindici milioni la richiesta, dodici la proposta per sbloccare l'affare. Gli accordi con il giocatore, di fatto, ci sono già: cinque anni di contratto a oltre 1 milione di euro più bonus.

Il terzino bosniaco del Salisburgo era già stato accostato al Napoli nel corso del mese di giugno. Ventun anni, Dedic ha iniziato nello Sturm Graz ma è da otto stagioni a Salisburgo, compiendo tutta la trafila del settore giovanile fino alla prima squadra. È alla terza stagione in prima squadra, con sette presenze finora e un totale di 561 minuti già giocati. Discreto nelle prime due stagioni, mentre nell'ultima ha mostrato ottimi numeri: 31 partite tra campionato, coppa nazionale e Champions League, con cinque reti e cinque assist a referto. Gioca prevalentemente a destra ma può essere impiegato sulla fascia opposta e all'occorrenza anche al centro della retroguardia. Una duttilità che piace molto al direttore sportivo Manna e a Conte.ù Tredici, invece, le presenze in Nazionale con la maglia della Bosnia Erzegovina, con un gol segnato contro l'Islanda, nella vittoria per 3-0 contro l'Islanda nelle qualificazioni a Euro2024.

