Tmw - Folorunsho, Lazio apre all'obbligo di riscatto ma manca ancora intesa col Napoli

Il Napoli è parecchio impegnato sul mercato. In settimana sono state chiuse le operazioni per Romelu Lukaku e Scott McTominay, in questi ultimi due giorni si proverà a fare qualche altro colpo. Ma il direttore sportivo Giovanni Manna lavora parecchio anche alle uscite perché sono ancora diversi gli esuberi nell'organico a disposizione di Antonio Conte. E tra questi c'è sicuramente Michael Folorunsho, fuori dal progetto di Antonio Conte a quanto pare, visto che nelle prime partite della stagione non l'ha portato neanche in panchina. Lo scrive Tmw.

La pista più accreditata per il futuro dell'ex Bari ed Hellas Verona è senza dubbio la Lazio. Il club biancoceleste sta lavorando con il Napoli per acquistare il centrocampista classe 1998 in prestito con obbligo di riscatto. Claudio Lotito e Angelo Fabiani spingono per chiudere l'operazione, ma manca ancora l'intesa tra le società. In queste ore i lavori continueranno affinché le parti si avvicinino e l'affare si faccia. D'altronde manca poco: 36 ore circa e il mercato sarà finito.