Tmw - Hermoso, rifiutato pure il Bologna dopo il no ai 4mln l'anno del Napoli

Mario Hermoso sembra sempre più lontano dall'Italia dopo le ultime settimane. Il difensore spagnolo ha rifiutato l'offerta del Napoli - che secondo Tuttomercatoweb.com lo seguiva da aprile - per una questione di opportunità ed economica: c'era distanza fra l'offerta da quasi 4 milioni e la richiesta di 5 di Hermoso, ma non era l'unica motivazione. Non era convinto della destinazione, al netto della presenza di Antonio Conte, perché non giocava le coppe.

Discorso diverso invece per il Bologna che aveva fatto una proposta allo spagnolo ma che ha incontrato il rifiuto del difensore, forse perché convinto di potere attirare altre offerte, anche fuori dal campionato di Serie A. Anche perché le altre non sono interessate. Inter, Milan e Juventus lo hanno fatto sapere già da qualche tempo. Poi ci sarebbe la Roma, fra le candidate a poterlo prendere, ma la società ha già fatto sapere che non è un suo obiettivo e che, nel reparto, è già a posto. Dunque per Hermoso ci sarà probabilmente una pista estera, con vari interessamenti da parte di club inglesi.