Garnacho può arrivare in Serie A sei mesi dopo. Ma non al Napoli

Alejandro Garnacho, a gennaio, aveva l'opportunità di giocare in Serie A. Perché il Napoli aveva intenzione di spendere molto su di lui, ma le richieste del Manchester United sono state sempre altissime. Intorno ai 50 milioni di euro, più un ingaggio molto lauto. Insomma, quanto guadagnato per Khvicha Kvaratskhelia poteva finire nelle tasche dei Red Devils che, alla fine, hanno deciso di tenerlo nonostante le proposte. Dovesse tornare indietro probabilmente avrebbe pressato con più forza per finire in Campania.

Ora il Napoli non ci pensa più, come scrive Tmw, ma diversi club stanno pensando a un'offerta. Fra Chelsea, Aston Villa e Tottenham in Inghilterra, ma anche il Milan oppure il Bayer Leverkusen di Erik ten Hag. Facile capire che da oggi potrebbero essere sciolte le riserve. Oggi Alejandro Garnacho compie 21 anni e davanti un futuro importante, almeno sulla carta. Un futuro che poteva passare anche dal Maradona.