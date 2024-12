Tmw - Il Bologna piomba su Ngonge! Non c'è veto alla cessione: i dettagli

Il Bologna cerca l'affondo per Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, arrivato un anno fa per circa 20 milioni. Nel suo anno solare non ha convinto fino in fondo, soprattutto perché prima ha pagato l'ambientamento in una squadra alla deriva. fra cambi di allenatori e diktat presidenziali. Poi, quando è arrivato Antonio Conte, ha avuto affrontare una concorrenza davvero importante nel suo ruolo, anche perché non c'è una valvola di sfogo di una terza competizione come potrebbe essere Champions, Europa League o Conference.

Dunque ora non c'è un veto per il suo possibile addio. O almeno arrivederci, perché il Bologna ha intenzione di presentare un'offerta di prestito con opzione di riscatto, con il diritto fissato circa a 18 milioni di euro. Più o meno quanto pagato un anno fa per portarlo a Napoli. Sarebbe l'eventuale sostituto di Cambiaghi, che si è rotto i legamenti a fine agosto e difficilmente rientrerà prima di aprile.

Finora Ngonge non ha vissuto una stagione da protagonista con il Napoli. Chiuso da Kvaratskhelia, Politano e Neres, ha giocato cinque gare in campionato, più tre in Coppa Italia dove ha segnato due gol. In estate era già stato vicino al Bologna in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Lazio tentò di inserirsi all'ultimo minuto senza però riuscire a trovare un accordo con gli azzurri. Ora la situazione è diversa e non c'è bisogno di un trasferimento a titolo definitivo, sebbene la valutazione sia comunque alta. A rportarlo è TMW.