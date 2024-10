Tmw - Napoli vigile per un esterno: oltre a Tchatchoua rispunta anche Dedic

Il Napoli potrebbe pensare di rinforzare l'organico a gennaio andando a prendere anche un esterno e i nomi sarebbero due: Tchatchoua e Dedic. Lo scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Il discorso del rinforzo eventuale sulla corsia esterna rimane di forte attualità. La società azzurra aspetta un segnale da Conte per capire se servirà coprire questo ruolo già nella sessione invernale. Tchatchoua è un profilo da monitorare ma tra i giocatori seguiti (e non solo da ora) c’è anche Dedic, laterale del Salisburgo.

Su di lui si sta muovendo anche il Manchester United ma il Napoli resta in corsa. Il problema vero è la richiesta decisamente alta del club austriaco. Sul fronte delle cessioni, attenzione a Simeone. Il Torino, visto l’infortunio di Zapata, ha necessità di una punta e il Cholito sarebbe una soluzione ideale. I granata stanno aumentando il pressing e nelle prossime settimane l’ipotesi potrebbe diventare molto concreta".