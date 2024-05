Tmw - Rinnovo Gasperini: cifre da capogiro, ma c'è un problema con l'Atalanta

Non c'è ancora un accordo sulla durata del nuovo contratto di Gian Piero Gasperini all'Atalanta.

Non c'è ancora un accordo sulla durata del nuovo contratto di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Non tanto sulla cifra che vedrà Gasperini sorpassare Inzaghi - almeno per ora - sul trono dei più pagati, in attesa di Conte al Napoli. Gasperini vorrebbe un rinnovo fino al 2027, mentre sul tavolo c'è una proposta fino al 30 giugno del 2026, con un'opzione eventuale che l'Atalanta utilizzerà per prolungargli il contratto e blindarlo.

Gasperini andrà a percepire circa 5,3 milioni l'anno, una cifra da capogiro anche se la fumata bianca è davvero vicina, al netto dei prossimi colloqui. Insomma, non c'era la possibilità di ufficializzarlo ancora, ma non sarà certo un problema, come detto dallo stesso Percassi. Dopo la Fiorentina, nell'ultima partita casalinga, potrà esserci il comunicato ufficiale, magari dopo un ultimo incontro per definire gli ultimi (piccoli) dettagli. Lo scrive Tmw.