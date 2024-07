Ultim'ora Tmw - Simeone-Lazio, avanti tutta! Le cifre per la possibile intesa col Napoli

vedi letture

I biancocelesti, dopo l'addio di Ciro Immobile con destinazione Besiktas, sono alla ricerc.a di un nuovo numero 9 da affiancare a Taty Castellanos

Giovanni Simeone e la Lazio è un matrimonio che potrebbe consumarsi già nelle prossime ore. I biancocelesti, dopo l'addio di Ciro Immobile con destinazione Besiktas, sono alla ricerca di un nuovo numero 9 da affiancare a Taty Castellanos nel corso della prossima stagione ed il nome del Cholito è uno dei più caldi in questo senso.

La trattativa è stata impostate già nei giorni scorsi, con l'argentino che potrebbe così aggiungersi a Victor Osimhen fra gli attaccanti pronti a lasciare la maglia azzurra in questa estate di calciomercato. Come detto la Lazio c'è, le parti sono in contatto e presto potrebbe esserci la stretta decisiva, col club di Claudio Lotito che sembra avere l'intenzione di sistemare la rosa di mister Baroni quanto prima, come dimostrano i tanti acquisti messi a segno in queste prime settimane di trattative.

Il Napoli parte da una valutazione di 15 milioni di euro cash per il suo cartellino, mentre la Lazio per il momento si è fermata a cifra inferiori e non in linea con le aspettative di incasso di Aurelio De Laurentiis. L'intesa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, potrebbe però trovarsi a breve sulla base di una base fissa di 12 milioni di euro più ulteriori 2-3 di bonus facilmente raggiungibili.