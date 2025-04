Tuttosport ammette: "Osimhen e David hanno costi alti, ora spunta Retegui"

La Juventus deve salvare la qualificazione in Champions League, ma è già proiettata sul mercato per trovare i gol che sono mancati quest'anno con il flop di Vlahovic (che ha un altro anno di contratto a 12mln di euro). Secondo Tuttosport, il primo della lista di Giuntoli è Victor Osimhen che però è già in trattativa con il Manchester United ed ha costi elevati (70 milioni più ingaggio lordo in doppia cifra (pur potendo beneficiare degli effetti del decreto crescita).

Per questo il club bianconero si guarda intorno: tornano a salire le quotazioni di Mateo Retegui, ma servono almeno 50 milioni per l’azzurro, il cui stipendio sarebbe ampiamente alla portata della nuova gestione bianconera sul tetto ingaggi. Non si può dire lo stesso per Jonathan David che si libererà a parametro zero, però tra bonus alla firma, commissioni e ingaggio (la richiesta è in doppia cifra a stagione) rischia di costare comunque troppo.