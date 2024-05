Tuttosport - Neppure Oriali ha convinto Di Lorenzo: vuole andare via

L'arrivo ormai prossimo di Conte sulla panchina del Napoli non pare sufficiente a smuovere Di Lorenzo

L'arrivo ormai prossimo di Conte sulla panchina del Napoli non pare sufficiente a smuovere Di Lorenzo dal la posizione presa dopo aver incassato un vero e proprio attestato di sfiducia.

Nella giornata di ieri pare essersi mosso anche Oriali, destinato al ruolo di team manager nel Napoli che sta nascendo, ma nella testa del terzino destro, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza nella società con cui lo scorso anno aveva firmato un rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029. A riferirlo è il quotidiano Tuttosport oggi in edicola.