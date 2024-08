Tuttosport - Non è da escludere la permanenza di Osimhen: il futuro è un rebus

Il nigeriano non c’è nemmeno nella quarta amichevole pre-season

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scoprire. Si dà tanto per scontata la sua cessione, visto anche il contratto in scadenza nel 2026, eppure c'è chi scrive che non è da escludere la permanenza al Napoli. Oggi in edicola, ad esempio, Tuttosport si esprime così:

"Aspettando Osimhen, il cui destino è ancora tutto da decifrare e non è da escludere una sua permanenza in maglia azzurra. Il nigeriano non c’è nemmeno nella quarta amichevole pre-season, contro un avversario, il Brest, che milita in Ligue 1 e parteciperà alla nuova super Champions League".