Tuttosport - Primo sgambetto alla Juve: ADL scippa Manna ai bianconeri

Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare il primo sgambetto alla Juventus in vista della prossima stagione, scrive Tuttosport nella sua edizione online. Il presidente del Napoli, infatti, ha trovato l'accordo con Giovanni Manna per il ruolo di direttore sportivo individuando nel giovanissimo dirigente il nome giusto per la rifondazione della squadra dopo la stagione negativa post scudetto.

Manna sarà operativo dal 1 luglio dopo aver superato nelle preferenze il ds dell'Empoli Pietro Accardi. Con lui potrebbe arrivare anche il nuovo allenatore che potrebbe essere Vincenzo Italiano, primo nome di De Laurentiis per far ripartire il progetto azzurro.